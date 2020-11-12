Платформы для КТЖ будет выпускать завод в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на заседании акимата подчеркнул, что во время ограничительных мер промышленные предприятия не будут закрыты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона добавил, что на предприятиях должны быть приняты все санитарно-эпидемиологические меры безопасности.

«Несмотря на пандемию, наши основные заводы стабильно загружены. За десять месяцев произвели продукции на 235 млрд тенге, что выше уровня прошлого года на 5%. Рост в отрасли промышленности выше среднереспубликанского. Портфель заказов на предприятиях возрос в два раза – до 43,4 млрд тенге. Над портфелями заказов работаем буквально в ручном режиме», - сообщил К. Аксакалов.

В частности, на заводе им. Кирова портфель заказов увеличили на 34%, «Мунаймаш» - на 7%, ТОО «Венчурная фирма «Поиск» - на 6,5%, «Петромаш» - в два раза, Завод многопрофильного оборудования – на 38%.

«Завершились переговоры между АО «Зиксто» и «Казахстан темир жолы» на поставку двух тысяч вагонов-платформ на сумму свыше 45 млрд тенге. Были сложности в переговорах, но они завершились. Финансирование должно поступить в ближайшее время. На два года завод будет загружен. Дополнительно примут на работу 250 сотрудников, увеличится заработная плата. Все, что планировали, поэтапно реализуем. Два года назад мы говорили о развитии электронной промышленности на заводе им. Кирова. Называли тогда это несбыточным проектом, утопией. Но все было сделано не напрасно. Завод уже выпустил пять тысяч компьютеров, 19,5 тысяч ноутбуков, 8 тысяч планшетов. Продукция пользуется спросом и в соседних регионах. Завод работает на поставкой продукции в Акмолинскую, Костанайскую, Павлодарскую, Туркестанскую области и Нур-Султан», - рассказал К. Аксакалов.

В ближайшее время в регионе откроют завод по производству ламинированной фанеры, кирпича, электротехнической продукции, сельхозтехники, полипропиленовой тары. Некоторые из них обещают запустить в течение месяца. В планах – строительство фабрики бумажной продукции, маслоэкстракционного завода, тепличного комплекса.

«Весь мир живет в атмосфере неопределенности, снижения активности средств. Были опасения по реализации некоторых проектов. Однако мы видим, что инвестиции выросли – уже более 202 млрд тенге привлекли, что на 33 млрд тенге больше соответствующего периода прошлого года. По итогам года привлечем 287 млрд тенге с ростом на 20%», - подчеркнул К. Аксакалов.



