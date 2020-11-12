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Платформы для КТЖ будет выпускать завод в Петропавловске

12 Ноября 2020 14:40
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Платформы для КТЖ будет выпускать завод в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на заседании акимата подчеркнул, что во время ограничительных мер промышленные предприятия не будут закрыты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава региона добавил, что на предприятиях должны быть приняты все санитарно-эпидемиологические меры безопасности.

«Несмотря на пандемию, наши основные заводы стабильно загружены. За десять месяцев произвели продукции на 235 млрд тенге, что выше уровня прошлого года на 5%. Рост в отрасли промышленности выше среднереспубликанского. Портфель заказов на предприятиях возрос в два раза – до 43,4 млрд тенге. Над портфелями заказов работаем буквально в ручном режиме», - сообщил К. Аксакалов.

В частности, на заводе им. Кирова портфель заказов увеличили на 34%, «Мунаймаш» - на 7%, ТОО «Венчурная фирма «Поиск» - на 6,5%, «Петромаш» - в два раза, Завод многопрофильного оборудования – на 38%.

«Завершились переговоры между АО «Зиксто» и «Казахстан темир жолы» на поставку двух тысяч вагонов-платформ на сумму свыше 45 млрд тенге. Были сложности в переговорах, но они завершились. Финансирование должно поступить в ближайшее время. На два года завод будет загружен. Дополнительно примут на работу 250 сотрудников, увеличится заработная плата. Все, что планировали, поэтапно реализуем. Два года назад мы говорили о развитии электронной промышленности на заводе им. Кирова. Называли тогда это несбыточным проектом, утопией. Но все было сделано не напрасно. Завод уже выпустил пять тысяч компьютеров, 19,5 тысяч ноутбуков, 8 тысяч планшетов. Продукция пользуется спросом и в соседних регионах. Завод работает на поставкой продукции в Акмолинскую, Костанайскую, Павлодарскую, Туркестанскую области и Нур-Султан», - рассказал К. Аксакалов.

В ближайшее время в регионе откроют завод по производству ламинированной фанеры, кирпича, электротехнической продукции, сельхозтехники, полипропиленовой тары. Некоторые из них обещают запустить в течение месяца. В планах – строительство фабрики бумажной продукции, маслоэкстракционного завода, тепличного комплекса.

«Весь мир живет в атмосфере неопределенности, снижения активности средств. Были опасения по реализации некоторых проектов. Однако мы видим, что инвестиции выросли – уже более 202 млрд тенге привлекли, что на 33 млрд тенге больше соответствующего периода прошлого года. По итогам года привлечем 287 млрд тенге с ростом на 20%», - подчеркнул К. Аксакалов.



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#КТЖ   #Северо-Казахстанская область   #Акимат   #Промышленность   #Экономика  
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Автор:

Олеся Жуковень

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