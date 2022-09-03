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Платформу недропользования внедрят в пилотном режиме до конца года - Минэкологии РК

Автор:  
Акбота Кузекбай
3 Сентября 2022, 16:11
Платформу недропользования внедрят в пилотном режиме до конца года - Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До конца этого года планируется внедрение в пилотном режиме проекта по внедрению платформы недропользования «Kaznedra». Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал Сериккали Брекешев, совместно с Министерством цифровизации ведется работа в рамках создания единой платформы недропользования «Kaznedra».

«Платформа позволит облегчить и ускорить бизнес процессы по получению лицензий для осуществления разведочных и добычных работ. В данном проекте используются современные ГИС технологии, которые позволят потенциальным недропользователям (инвесторам) получить полную картину о запрашиваемом участке начиная от инфраструктуры и заканчивая геологическими, геофизическими отчетами», - сказал на заседании Правительства глава Минэкологии.

По информации министра, до конца этого года планируется проведение пилотного проекта по внедрению платформы. В тестовом режиме будут функционировать такие компоненты платформы, как структура базы данных, интерактивная карта, бизнес-процесс по получению лицензии на разведку твердых полезных ископаемых и другие.


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