Платформу для поиска работы и сотрудников запустили в Астане

Новую сервисную платформу по поиску работы и заказов – JUMYSTAP.kz запустили в столице, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

Платформа JUMYSTAP.kz — новый этап развития проекта JOLTAP, запущенного акиматом Астаны для повышения доходов граждан через содействие занятости.

Основная цель JUMYSTAP.kz — оперативное решение проблем кадрового дефицита и безработицы в столице. Работодатели могут публиковать вакансии, подробно описывая требования к кандидатам, и находить сотрудников на постоянные или временные позиции. Платформа также включает более 1000 цифровых специалистов.

5 августа аким Астаны Женис Касымбек запустил работу платформы на встрече с выпускниками проекта. На JUMYSTAP.kz уже представлены более 5 тысяч выпускников JOLTAP по 15 навыкам, среди которых 7 цифровых (SMM, разработка сайтов, видеомонтаж и др.) и 8 рабочих (швея, бариста, продавец-кассир и др.).

Платформа бесплатна для работодателей и соискателей, обеспечивая прямую связь через WhatsApp без посредников и комиссий.

Спонсоры платформы — завод строительных материалов Asyl Qala и ТОО «Парковочные пространства Астаны». Для вопросов о платформе можно обращаться в call-центр проекта JOLTAP: +7 707 221-31-31.