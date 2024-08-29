РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:43, 29 Август 2024 | GMT +6

    Платформу для поиска работы и сотрудников запустили в Астане

    Разработаны правила упрощенной аккредитации журналистов в Казахстане
    Фото: freepik.com

    Новую сервисную платформу по поиску работы и заказов – JUMYSTAP.kz запустили в столице, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

    Платформа JUMYSTAP.kz — новый этап развития проекта JOLTAP, запущенного акиматом Астаны для повышения доходов граждан через содействие занятости.

    Основная цель JUMYSTAP.kz — оперативное решение проблем кадрового дефицита и безработицы в столице. Работодатели могут публиковать вакансии, подробно описывая требования к кандидатам, и находить сотрудников на постоянные или временные позиции. Платформа также включает более 1000 цифровых специалистов.

    5 августа аким Астаны Женис Касымбек запустил работу платформы на встрече с выпускниками проекта. На JUMYSTAP.kz уже представлены более 5 тысяч выпускников JOLTAP по 15 навыкам, среди которых 7 цифровых (SMM, разработка сайтов, видеомонтаж и др.) и 8 рабочих (швея, бариста, продавец-кассир и др.).

    Платформа бесплатна для работодателей и соискателей, обеспечивая прямую связь через WhatsApp без посредников и комиссий.

    Спонсоры платформы — завод строительных материалов Asyl Qala и ТОО «Парковочные пространства Астаны». Для вопросов о платформе можно обращаться в call-центр проекта JOLTAP: +7 707 221-31-31.

    Теги:
    Работа Астана Акимат Безработица Трудоустройство
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
    Сейчас читают
    telegram