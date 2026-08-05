Платформу для мониторинга финансирования женщин-предпринимателей запустили в Казахстане

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) запустило первую в стране национальную аналитическую платформу по мониторингу финансирования женщин-предпринимателей, передает Kazinform.

Платформа разработана в рамках Программы финансирования женщин-предпринимателей, которую Агентство реализует совместно с Европейским банком реконструкции и развития.

Как сообщили в АРРФР, на платформе впервые объединены данные о кредитовании женщин-предпринимателей в банковском секторе и секторе микрофинансовых организаций. Для этого была разработана специальная методология идентификации женщин-предпринимателей, позволяющая получить целостную картину их участия в предпринимательском кредитовании.

Ресурс содержит информацию о кредитных портфелях субъектов малого, среднего и крупного бизнеса. Пользователи смогут анализировать объемы финансирования, структуру и качество кредитного портфеля, отраслевые и региональные особенности, а также демографические и организационные характеристики заемщиков.

С помощью системы фильтрации можно формировать аналитические выборки по отчетной дате, региону, отрасли, размеру бизнеса и другим параметрам. Это позволяет получать как общереспубликанские показатели, так и детализированные данные по отдельным регионам и секторам экономики.

По данным Агентства, запуск платформы повысит прозрачность информации о финансировании женщин-предпринимателей, укрепит аналитическую базу для принятия решений и станет инструментом для совершенствования мер поддержки женского предпринимательства.

Платформа размещена на официальном интернет-ресурсе wefikazakhstan.com, доступна пользователям круглосуточно и функционирует на трех языках.