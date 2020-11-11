+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 12 °С
USD 429.01 EUR 506.4
RUB 5.62 CNY 64.95
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Платформу Bilimland.kz ежедневно посещают 1,5 млн человек – Рауан Кенжеханулы

11 Ноября 2020 16:56
Поделиться:
Платформу Bilimland.kz ежедневно посещают 1,5 млн человек – Рауан Кенжеханулы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Борьба с пандемией заставила информационные и образовательные ресурсы быстро меняться, добавлять новый контент, новые технологические возможности ради аудитории. Об этом заявил основатель «Bilim Media Group» Рауан Кенжеханулы на панельной сессии «Мультиплатформенность» Astana Media Week 2020, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Коронавирус выявили у прилетевшего из Шарм-эль-Шейха в Нур-Султан пассажира
17 санитарных постов установлено в Восточном Казахстане Случаи заражения COVID-19 медиков на Алтае после прививки «Спутником V» объяснили в Минздраве РФ Первого пациента выписали из нового инфекционного центра в Кокшетау

По словам главы компании, такая борьба обязывает быстро меняться.

«Приведу лишь маленький пример, как вы сами знаете, начиная с марта-апреля этого года по всему миру 1,6 млрд учеников перешли на дистанционное обучение. И в нашей стране такая же ситуация. К этому не были готовы ни Казахстан, ни другие государства. Потому что к дистанционному обучению в таком объеме не были готовы ни одна платформа, ни одна компания», - сказал Рауан Кенжеханулы.

Спикер отметил, что до этого готовились информационные ресурсы и платформы в сфере образования, но лишь как дополнительный инструмент помощи в работе учителям.

«В таких условиях мы освоили новые технологические инструменты, подготовили новый контент и получили возможность освоить доселе неведомые уровни. Потому что созданную нами платформу посещают ежедневно 1,5 млн человек. В Казахстане нет сети с таким трафиком. По данным казахстанских исследователей трафика, за последние 30 лет в истории такого трафика у нас не было», - добавил он.

Рауан Кенжеханулы подчеркнул, что такой трафик, с одной стороны является большой возможностью, но с другой стороны - большим вызовом.

«Мы должны уметь быстро приспосабливаться. Мы были вынуждены быстро развить мобильную версию вебсайта. Потому что из 1,5 миллиона пользователей 80% входят посредством мобильных телефонов. Сейчас и у детей, и у учителей имеются смартфоны. Кроме того, мы решили воспользоваться возможностями таких платформ, как YouTube. Эта было очень интересно. На уроки на казахском языке на этой платформе за семь дней подписались 100 тысяч человек, и они стали постоянными пользователями», - добавил спикер.


Подписывайтесь на наш канал:

#Образование   #Связь, ТВ, IT   #Коронавирус  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив