Платформу аренды электросамокатов запустили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице запустили платформу аренды электросамокатов для гостей и жителей столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат города Нур-Султана.

Это первая платформа аренды самокатов, которая появилась в столице. Это совместный проект ТОО «ГЦРИ «Astana Invest» и компанией Jet Kazakhstan.

Принцип работы заключается в том, что любой горожанин может взять самокат на стационарной станции, доехать до нужного адреса и оставить транспорт на любой станции, которая есть рядом.

Для того чтобы использовать электросамокат необходимо скачать мобильное приложение JET, зарегистрироваться по номеру телефона, привязать банковскую карту для оплаты, выбрать самокат, сканировать QR-код, подобрать подходящий тариф и начать поездку.

Сейчас в городе больше 60 мест, где можно взять или оставить самокат, на левом и правом берегу. Данные о нахождении электросамокатов, степени заряда находятся в приложении JET. Также есть возможность забронировать выбранный самокат совершенно бесплатно.

Стоимость аренды самоката:

Пн-чт с 00:00 до 11:59 - 30 тг. (1 мин.)

Пн-чт с 12:00 до 23:59 - 35 тг. (1 мин.)

Пт-вс с 00:00 до 23:59 - 35 тг. (1 мин.)

В городе запущено 100 самокатов и планируется увеличить количество до 1000 электросамокатов.