Платформа Birge: астанчан призвали проголосовать за лучшую идею по развитию столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жители города Нур-Султана могут проголосовать за лучшую идею горожанина по благоустройству и развитию столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram акима мегаполиса Алтая Кульгинова.⠀

«Дорогие жители и гости столицы! Ранее я сообщал о запуске платформы Birge (https://birge-elorda.kz/nur-sultan), куда вы можете отправлять ваши предложения по развитию нашей столицы. Для удобства предложения разделили по направлениям. Отдельно выделили такие категории, как снос аварийного ветхого жилья, экология, газификация, озеленение, общественные пространства, уличное освещение, защита животных, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, образование, безопасность, здравоохранение, социальная сфера, транспорт и т.д.», - напомнил градоначальник.

За 40 дней работы сайта Birge (https://birge-elorda.kz/nur-sultan) поступило более 240 предложений от горожан, среди которых самые разные предложения: от создания единой студенческой карты и открытия новых общественных пространств, до внедрения «умных» технологий в сферы транспорта, ЖКХ, сообщил он.

«На начальном этапе было отобрано порядка 30 предложений, по ним запущено голосование. На онлайн-голосование представлены такие категории, как общественное пространство, ЖКХ, образование, бизнес, экология, защита животных, уличное освещение, транспорт, урбанистика-городская среда, туризм, культура, социальная сфера. Вы можете проголосовать за ту идею жителя, которая вам нравится. Идеи, поддержанные большинством горожан, реализуем в столице. Онлайн-голосование по первым 30 проектам открыто c 19 марта по 19 апреля 2021 года.

Кроме того, горожане также могут оставлять свои предложения по дальнейшему развитию города. Совместными усилиями мы сможем сделать нашу столицу комфортной для проживания!» - отметил аким.