Платежи и налоги на 465 млрд тенге поступили в бюджет по товарам из КНР в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Высшая аудиторская палата отмечает выпадающие доходы бюджета за счет налоговых льгот. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, представляя отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2022 год на совместном заседании палат Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Многие из этих налоговых льгот являются стандартными и соответствуют общемировой практике. Тем не менее, рекомендации Высшей аудиторской палаты по определению, оптимизации и мониторингу налоговых льгот будут учтены в работе Правительства, некоторые из них в рамках разработки нового Налогового кодекса», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Кроме того, как отметил министр, в заключении Высшей аудиторской палаты говорится о недостаточном эффекте принимаемых мер по расхождению в «зеркальной статистике» и теневой экономике.

«В мировой практике во всех странах имеются расхождения в данных таможенной статистики внешней торговли товарами со странами-партнерами. Основной причиной таких расхождений является методологическая особенность формирования статистики внешней торговли. Вместе с тем, в целях снижения расхождений принимается ряд системных мер. Полностью завершена централизация таможенных функций в части контроля и выпуска деклараций на товары. Это позволило осуществлять дистанционный мониторинг оперативной обстановки в пунктах пропуска с централизованным принятием решений по мерам контроля. Также налажен онлайн-обмен экспортными декларациями. Это позволяет заблаговременно получать сведения о доставляемых товарах из КНР», - проинформировал Ерулан Жамаубаев.

Министр добавил, что в результате проведенной работы, по товарам из КНР в республиканский бюджет поступило таможенных платежей и налогов на сумму 465 млрд тенге, что на 60% больше, чем в 2021 году. Кроме того, ведется комплексная работа по снижению уровня теневой экономики.