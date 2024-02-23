Платежи через мобильные переводы снизились в Казахстане почти на 30%

Согласно статистическим данным Национального банка, в январе снизились платежи через мобильные переводы почти на 30%. Об этом сообщил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Нам по некоторым точкам даже пришлось обеспечить подкрепление наличной валютой, потому что люди сначала побежали за наличкой. После предоставления разъяснений, консультаций со стороны Комитета госдоходов, ситуация успокоилась, потому что там ничего такого страшного нет. Надеемся, что уровень безналичных платежей восстановится, — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Астане.

Напомним, с начала этого года налоговые органы начали отслеживать мобильные переводы казахстанцев, чтобы выявлять предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.

В настоящее время государство проверяет не все мобильные переводы. Под критерии проверки подпадают лица, получившие мобильные переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд. То есть, в случае наличия признаков предпринимателей деятельности.

При этом физические лица, как и прежде, могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях: родственникам, друзьям, родителям и детям и по другим жизненным ситуациям. В этом плане никаких ограничений нет.

На прошлой неделе сообщалось, что нововведение еще раз пересмотрят в Правительстве.