Плательщиков НДС в Казахстане будут регистрировать в течение одного дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Плательщиков НДС будут регистрировать в течение одного дня и только по электронной заявке. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики РК Жасулан Мадиев на заседании межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности в Министерстве юстиции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр представил Концепцию проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения бизнес-климата».

«В соответствии с поручением Премьер-Министра от 17 сентября текущего года Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами и организациями поручено до конца октября внести в Правительство проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения бизнес-климата». В рамках проекта Закона планируется реализовать серию реформ, которые обеспечат приток инвесторов в страну в связи с созданием благоприятных условий для развития бизнеса. Проект Закона предусматривает внесение изменений и дополнений в 11 Кодексов и 43 Закона Республики Казахстан и структурно состоит из 5 основных блоков: облегчение работы с налоговыми органами; открытие публичного доступа к информации; корпоративное управление и работа с акционерами; упрощение процедур; исключение антиконкурентных норм и развитие конкуренции», – сказал Ж.Мадиев.

По его словам, для облегчения работы с налоговыми органами предусмотрена регистрация в качестве плательщика по НДС в течение одного дня и только по электронной заявке. На бумажном носителе в явочном порядке будут подавать налоговое заявление лишь те налогоплательщики, которые имеют высокий уровень риска по системе управления рисками. В части открытия публичного доступа к информации предусматривается открыть публичный доступ об обременении на недвижимое имущество для третьих лиц без согласия собственников, о правах собственности на недвижимое имущество для юридических лиц.

Ж.Мадиев также сообщил, что предлагается открыть публичный доступ к информации об учредителях общества и их долях в обществах, а также обеспечено предоставление информации в годовых отчетах листинговых акционерных обществ о компенсации должностных лиц общества в разрезе отдельных должностных лиц, которые будут доступны для акционеров листинговых акционерных обществ, без предварительных условий.

Как отметил вице-министр, данную реформу предлагается реализовать с соблюдением условий конфиденциальности, доступа только для акционеров и минимальным барьером с долей до 5%.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана от 2 сентября текущего года поручил серьезно активизировать работу по привлечению прямых иностранных инвестиций, без которых резервы дальнейшего роста экономики будут ограничены.