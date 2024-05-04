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    12:05, 04 Май 2024 | GMT +6

    Платье Маншук Маметовой и военную форму Сагадата Нурмагамбетова представили на выставке в Алматы

    выставка
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    Центральный Государственный музей РК провел передвижную выставку «Қазақтың батыр қыздары», приуроченную ко Дню Победы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

    Министерство культуры и информации РК
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    Студентам и педагогам Казахского национального женского педагогического университета представили ценные экспонаты из фонда музея: фотографии, письма, личные документы и личные вещи Героев Советского Союза и Народных Героев Казахстана Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой и Хиуаз Доспановой. 

    Посетители смогли увидеть редкие предметы - платье Маншук Маметовой, медицинский халат, которые она носила будучи студенткой и т.д.

    Министерство культуры и информации РК
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    В экспозиции выставки «Жеңіс рухына тағзым», которая проходила в алматинской гимназии имени К.Сатпаева, были представлены фотографии, ценные документы и другие личные вещи героев ВОВ – Халық Қаһарманы Рахымжана Кошкарбаева, Сагадата Нурмагамбетова и Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.

    В ходе мероприятий посетителям рассказали о жизни и подвигах героев. В частности, учащиеся ознакомились с военной формой Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова, наградами и архивными документами Рахымжана Кошкарбаева. 

    Теги:
    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Культура Минкультуры и информации Выставка Алматы
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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