Плата за проезд на аварийных участках дорог взиматься не будет – КазАвтоЖол

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Правления АО «НК «КазАвтоЖол» Аскар Муратулы рассказал о введении платных участков на дорогах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для определения тарифа для II и III категорий АО «КазДорНИИ» разработана методика, которая была согласована профильными общественными организациями, НПП «Атамекен» и утверждена Комитетом автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан», - сказал Аскар Муратулы на брифинге в СЦК.

По его словам, в настоящее время проведены работы по внедрению платности на участках I технической категории общей протяженность 1479 км.

Он напомнил, что с 23 ноября 2021 года функционирует открытая система взимания платы за проезд на 7 участках автодорог республиканского значения первой категории («Нур – Султан – Павлодар», «Капшагай – Талдыкорган», «Тараз – Кайнар», «Шымкент – Тараз», «Шымкент – Кызылорда», «Шымкент – Ташкент», «Щучинск-Кокшетау»).

«Вместе с тем, в настоящее время ведется обсуждение вопросов введения платности, как уже отмечалось выше, за пересечение и пользование аварийными участками плата взиматься не будет. Так, на участках «Тараз-Шымкент», где ведется строительство тоннеля (км 593-532, протяженностью 39 км), и на участке « Нур-Султан-Павлодар «, который реконструируют, (км 235-259, протяженностью 24 км) взимание платы не предусмотрено», - заключил А. Муратулы.