Плата за парковку в Астане взималась незаконно - Антикор

8 Декабря 2022, 20:19

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель Службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов на брифинге Службы центральных коммуникаций сообщил, что рассматривается вопрос об отмене административной ответственности за парковку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важное направление деятельности в каждом регионе –платные автомобильные стоянки. В текущем году мы осуществили мониторинг по ТОО «Парковочное пространство Астаны». Были выявлены моменты, которые не соответствуют действующему законодательству и нарушают права неограниченного круга граждан. Необоснованно взималась плата и лица привлекались к административной ответственности за несвоевременную уплату», – сказал Саян Ахметжанов.

По его словам, на основании рекомендаций агентства, поддержанных Комитетом по управлению земельными ресурсами Минсельхоза РК и прокуратурой, сейчас прорабатывается вопрос об исключении административной ответственности за уклонение от уплаты за парковку.

Ранее Саян Ахметжанов сообщил, что в текущем году выявлены факты завышения стоимости строительства и содержания дорог, а также снижения качества дорожно-строительных работ.