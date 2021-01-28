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    19:09, 27 Январь 2021 | GMT +6

    «Пластилиновый» мальчик из Актау мечтает стать кюйши

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 13-летнего Азамата Нуркожу из Актау назвали «ребенком-пластилином». Мальчик прославился тем, что с легкостью может принять любую позу. В этом году он даже получил приглашение сняться в кино, передает МИА «Казинформ».

    Видео об уникальном ребенке разместила в Instagram пресс-служба акимата города Актау. В описании говорится, что 13-летний Азамат учится в городской школе №8. По словам матери мальчика, его талант заметили в возрасте трех лет. Тогда малыш начал садиться на шпагат, а в пять лет мог закинуть ногу на шею.


    «Иногда ночью он спал, свернувшись калачиком. Сначала нас это пугало, но потом мы начали снимать его на видео и отправлять родственникам. Затем он участвовал в конкурсах и становился узнаваемым. Впервые в 7 лет Азамат получил благодарственное письмо от директора телеканала «Мангистау» за участие в программе «Баланың бәрі талантты», - рассказала мама Азамата Жанна Байбозова.

    Как сообщила Асельхан Исжанова, директор школы, где учится Азамат, у него хорошая успеваемость, он активно участвует во всех уроках и всегда проявляет себя как любознательный ученик.

    «Хочу добиться высоких результатов, будучи членом оркестра. Как к «ребенку – пластилину» ко мне поступает множество приглашений. Но я хочу стать высококлассным кюйши», - признался Азамат.


    За это время школьник уже добился некоторых успехов. В 2018 году он стал участником телепроекта «Дара бала» на телеканале «Балапан». Кроме того, Азамат - дипломант республиканского конкурса «Таланты Казахстана», обладатель II места Международного конкурса «Бала шабыты», лауреат конкурса «Ұлы дала ұрпағымыз», обладатель I места в номинации «Буынсыз бала» конкурса «Таңғы шұғыла», призер международного конкурса «Звезда удачи». Мальчик также посещает балетную школу.


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    Видео Общество Мангистауская область
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