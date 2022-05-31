31 Мая 2022 23:00

Пластиковая упаковка может быть биоразлагаемой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исследователи из немецкого города Лейпцига обнаружили ферменты, которые способны расщеплять бытовой пластик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Deutsche Welle.

Кристиан Зоннендекер и его исследовательская группа в одном из образцов компостной кучи обнаружили семь ферментов, которые способны менее чем за сутки расщепить кусок бытового пластика, свою находку они назвали PHL7 (Polyester Hydrolase Leipzig 7).

Данный образец сравнили с ферментом LCC (leaf-branch compost cutinase), который был открыт в 2012 году и являлся научным прорывов. В результате выяснилось, что PHL7 действует быстрее.

Также выявлены недостатки PHL7, который способен разложить пластиковые коробки, но не может расщепить пластиковые бутылки, которые более устойчивы к биологическому разложению из-за их специфики производства.

По словам исследователя, PHL7 может быть готов к использованию в промышленных масштабах через четыре года.



