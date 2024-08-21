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    22:36, 20 Август 2024 | GMT +6

    Пластиком, сделанным на 3D-принтере, исправили дефект черепа жамбылскому подростку

    операция
    Фото: управление здравоохранения Жамбылской области.

    Впервые в Таразе провели уникальную операцию по закрытию дефекта черепа 14-летнему подростку, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в управлении здравоохранения Жамбылской области, в областную многопрофильную детскую больницу был госпитализирован 14-летний житель Тараза в крайне тяжелом состоянии. 

    Полгода назад подростку была проведена декомпрессионная трепанация черепа в височной области, после перенесенных острых гнойных заболеваний и вторичного гнойного менингита, затронувшие структуры головного мозга, а также инфекционно-токсический шок.

    Заведующий отделением нейрохирургии Саят Жумабаев отметил, что в ходе обследования на контрольном снимке МРТ головного мозга были отмечены опасные для жизни и здоровья подростка явления после костнопластической трепанации теменно-височной доли.

    - Был проведен консилиум в составе детских нейрохирургов и реаниматологов. После взяты замеры дефекта теменной кости справа 11х9 сантиметров. Эти данные были отправлены в Германию для изготовления 3D-слепка для закрытия дефекта. Операция прошла в рамках ОСМС, - отметил спикер.

    Для избежания повторных травм вещества головного мозга пациента была впервые проведена операция по закрытию дефекта пластиком, изготовленным на 3D-принтере.

    По словам медиков, в послеоперационном периоде состояние пациента стабильное, косметический дефект отсутствует. Ребенок пролечен без неврологических последствий и выписан домой с улучшением.

    Теги:
    Здравоохранение Регионы Казахстана Жамбылская область Здоровье
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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