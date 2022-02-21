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Планы реформирования АО «Банк Развития Казахстана» обсудили в Правительстве

21 Февраля 2022 10:12
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Планы реформирования АО «Банк Развития Казахстана» обсудили в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках исполнения поручений Главы государства Премьер-Министр Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реформирования деятельности АО «Банк развития Казахстана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

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В рамках реформирования планируется, что БРК будет больше ориентирован на финансирование масштабных и капиталоемких инвестиционных проектов с длительными сроками окупаемости, имеющих стратегическую и экономическую значимость для страны, а также индустриальных производств.

«БРК должен сосредоточиться на финансировании создания новых производств. Необходимо продолжить работу по повышению прозрачности деятельности, оптимизации и цифровизации бизнес-процессов и расширению доступа к услугам Банка», — отметил Премьер-Министр РК А. Смаилов.




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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Банки   #Экономика   #Алихан Смаилов  
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