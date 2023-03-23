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Планы по запуску новых энергогенерирующих мощностей обсудили в Правительстве

Редактор:  
Гульмира Байзакова
23 Марта 2023, 14:09
Планы по запуску новых энергогенерирующих мощностей обсудили в Правительстве Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Актуальные вопросы развития энергетической отрасли Казахстана рассмотрены на совещании с участием руководителей Минэнерго, фонда «Самрук-Казына» и нацкомпании «КазМунайГаз» под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Так, обсуждены планы по привлечению крупных международных инвесторов, запуску новых энергогенерирующих мощностей (тепло, электричество), развитию возобновляемых источников энергии и модернизации инженерной инфраструктуры.

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Участники совещания также рассмотрели меры по обеспечению внутреннего рынка горюче-смазочными материалами.

В I квартале производство автобензинов, дизельного топлива и сжиженного газа превысило показатели утвержденного плана Минэнерго. В частности, запасы дизтоплива с 1 января по 1 марта увеличены с 241 до 326 тысяч тонн.

ГСМ в приоритетном порядке направляются сельхозтоваропроизводителям для проведения посевных работ, а затем автозаправочным станциям и социально-значимым предприятиям.

Вместе с тем, в некоторых регионах наблюдаются перебои с наличием топлива, связанные с чрезмерно высоким уровнем потребления. В этой связи Минэнерго принимаются меры по восполнению необходимых объемов.

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Кроме того, затронуты актуальные вопросы развития газовой отрасли с учетом баланса производства и потребления топлива в среднесрочной и долгосрочной перспективе.


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