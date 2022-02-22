+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Планы по вакцинации выполнили два района СКО

22 Февраля 2022 23:33
Поделиться:
Планы по вакцинации выполнили два района СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Два района Северо-Казахстанской области выполнили план по вакцинации населения против коронавируса на 100%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Ряд послаблений ввели в Акмолинской области
36 тысяч человек ревакцинировались от COVID-19 в Атырауской области 7,5 млн тенге компенсации морального вреда выплатит больница ставшему инвалидом акмолинцу Новое постановление об ограничительных и карантинных мерах вышло в Нур-Султане

Всего по области первый компонент вакцины получили 298 785 человек, или около 81% подлежащего контингента. Прошли полный курс вакцинации - 281 623 человека.

По информации руководителя управления здравоохранения Нурлана Айманова, лидерами по проведению кампании стали Мамлютский и Жамбылский районы, где вакцину получили 100% подлежащего контингента. В районе Шал акына – 96%.

В аутсайдерах Кызылжарский район – 61% и две городских поликлиники, где вакцину тоже получили 66% и 69% контингента.

«В целях повышения охвата вакцинацией разработаны и утверждены краткосрочные планы вакцинации по дням. В области проводятся стимулирующие мероприятия. Получающие вакцину имеют возможность выиграть санаторно-курортные путёвки, подарочные сертификаты для лечения и протезирования в стоматологических кабинетах. Это дает результат. По области за две недели привито 4 156 человек», - сказал Н.Айманов.

Он добавил, что еженедельно проходят заседания межведомственной комиссии. Координационный совет при акимате проводит проверку достоверности вакцинации, ревакцинации, обоснованность и достоверность данных, предоставляемых исполнительными органами.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Ряд послаблений ввели в Акмолинской области
36 тысяч человек ревакцинировались от COVID-19 в Атырауской области
7,5 млн тенге компенсации морального вреда выплатит больница ставшему инвалидом акмолинцу
Новое постановление об ограничительных и карантинных мерах вышло в Нур-Султане
Популярное
1 Город с самым низким охватом ревакцинации назвал Премьер-Министр РК
2 Прогноз по росту курса доллара к тенге дал эксперт
3 Обновленные ставки на утильсбор не сделают дешевле автомобили – Каирбек Ускенбаев
4 Первый заместитель начальника назначен в департаменте полиции ВКО
5 Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности
6 Новый начальник управления полиции назначен в Семее
Читайте также
36 тысяч человек ревакцинировались от COVID-19 в Атырауской области
7,5 млн тенге компенсации морального вреда выплатит больница ставшему инвалидом акмолинцу
Город с самым низким охватом ревакцинации назвал Премьер-Министр РК
Прогноз по росту курса доллара к тенге дал эксперт
Обновленные ставки на утильсбор не сделают дешевле автомобили – Каирбек Ускенбаев
Первый заместитель начальника назначен в департаменте полиции ВКО
Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности
Новый начальник управления полиции назначен в Семее
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив