Планы по вакцинации выполнили два района СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Два района Северо-Казахстанской области выполнили план по вакцинации населения против коронавируса на 100%, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Всего по области первый компонент вакцины получили 298 785 человек, или около 81% подлежащего контингента. Прошли полный курс вакцинации - 281 623 человека.
По информации руководителя управления здравоохранения Нурлана Айманова, лидерами по проведению кампании стали Мамлютский и Жамбылский районы, где вакцину получили 100% подлежащего контингента. В районе Шал акына – 96%.
В аутсайдерах Кызылжарский район – 61% и две городских поликлиники, где вакцину тоже получили 66% и 69% контингента.
«В целях повышения охвата вакцинацией разработаны и утверждены краткосрочные планы вакцинации по дням. В области проводятся стимулирующие мероприятия. Получающие вакцину имеют возможность выиграть санаторно-курортные путёвки, подарочные сертификаты для лечения и протезирования в стоматологических кабинетах. Это дает результат. По области за две недели привито 4 156 человек», - сказал Н.Айманов.
Он добавил, что еженедельно проходят заседания межведомственной комиссии. Координационный совет при акимате проводит проверку достоверности вакцинации, ревакцинации, обоснованность и достоверность данных, предоставляемых исполнительными органами.
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