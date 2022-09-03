Планы по трансформации КТЖ озвучил глава Мининдустрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил о дальнейших планах по трансформации компании «Қазақстан темір жолы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках трансформации АО «НК «КТЖ» в национальную транспортно-логистическую компанию предлагается: кооперация с мировыми транспортно-логистическими компаниями с синхронизацией, устранением «узких мест» и созданием Единого цифрового коридора, который обеспечит бесшовный обмен документами, доступ к международным рынкам; цифровизация транспортных коридоров совместно с PSA; создание внешних терминальных сетей в портах Ирана, Азербайджана, Грузии и Турции», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

Планируется усилить государственное регулирование в операционной деятельности АО «НК «КТЖ» путем участия в принятии корпоративных решений, согласования тарифной политики и повышения операционной деятельности. Также намерены создать национальную базу научно-прикладных разработок для дальнейшего развития транспортно-логистической отрасли.

По словам министра, реализацию данных мероприятий закрепят в Концепции развития транспортно-логистического потенциала Казахстана до 2030 года.

Ранее, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что компания «Қазақстан темір жолы» будет преобразована в полноценную транзитно-логистическую корпорацию.