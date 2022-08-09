9 Августа 2022 13:23

Планы по строительству новых школ не полностью реализованы в 10 регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Десять регионов не полностью выполняют планы строительства новых школ. Об этом сегодня на заседании Правительства сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важную роль в повышении качества образования играет обеспеченность школ современными предметными кабинетами. В 2021 году по плану приобретено 1 825 предметных кабинетов для 949 школ, план выполнен. В этом году 70% школ будут обеспечены предметными кабинетами физики, химии, биологии, STEM. Однако, согласно нашей информации, в Улытауской, Жамбылской областях не было принято решение о выделении соответствующих средств, прошу акиматы взяться за этот вопрос. До конца года есть время», - сказал Асхат Аймагамбетов.

По его словам, в целях обеспечения школ комфортной, безопасной и современной образовательной средой в 2021 году вместо запланированных 200 школ открыто 277 учебных заведений. Этому способствовало активное участие частного сектора.

«Кроме того, 10 регионов не полностью выполнили план по вводу 42 новых школ и 21 тыс. ученических мест. Мы наращиваем сеть частных школ. В этом году планируется построить 225 школ на 214 тыс. мест. Из них в настоящее время введено в эксплуатацию 49 школ на 22 тыс. мест. Утверждены конкретные показатели по каждому региону, каждому селу и городу. Во избежание этих рисков акиматы прошу не допускать срывов сроков ввода школ», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.



