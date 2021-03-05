Планы по исключению углеродного налога для казахстанских товаров озвучили в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин рассказал о Концепции низкоуглеродного развития до 2050 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Европейский Союз (далее – ЕС) намерен сократить выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году и достичь полной углеродной нейтральности к 2050 году. В рамках заявленной цели Еврокомиссия предлагает ввести углеродный корректирующий пограничный механизм (далее – УКПМ), окончательная форма которого еще не определена, при этом наиболее вероятный механизм – налог на импорт в ЕС. Основная задача данного налога – это, в первую очередь, сокращение выбросов парниковых газов (далее – ПГ) как в ЕС, так и стимулирование сокращения выбросов в других странах. Вторая задача – это повышение конкурентоспособности европейских товаров на рынке», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, введение данного налога в ЕС планируется не раньше 1 января 2023 года. Ориентировочные сроки по определению структуры и методологии расчета налога – III квартал 2021 года.

«Так планируется, что с 2023 года налог покроет продукцию таких секторов, как производство электроэнергии, черная металлургия и производство минералов, а с 2025 года схема налога будет расширена на другие сектора, среди них: химическая промышленность, все виды металлургической промышленности и нефтехимия. Основные риски и меры в отношении Казахстана определены в разрабатываемой Концепции низкоуглеродного развития до 2050 года. Концепция включает 3 сценария развития экономики Казахстана: базовый, зеленой экономики и глубокой декарбонизации. Влияние УКПМ учитывается во всех 3 сценариях», - отметил Премьер.

Предварительные результаты моделирования следующие:

- при базовом сценарии (сохранение текущих мер и политик) выплата углеродного налога в бюджет ЕС для всех отраслей экономики Казахстана к 2035 году при уровне экспорта и ценах 2017 года может достигнуть 18,4 % от общего дохода экспорта;

- в сценарии зеленой экономики, который включает в себя меры по ужесточению системы торговли выбросами (далее - СТВ) путем внедрения механизма платного распределения квот на выбросы парниковых газов, при котором сокращение выбросов ПГ достигнет 60% (на реализацию данного сценария потребуется 81,3 млрд долларов США дополнительных инвестиций к 2050 году, это приведет к снижению налога на 6,3 % по отношению к базовому сценарию при уровне экспорта и ценах 2017 года);

- сценарий глубокой декарбонизации, в котором учитываются значительные меры по включению новых регулируемых отраслей экономики в СТВ и внедрение углеродного налога в Казахстане для нерегулируемых секторов экономики (приведут к сокращению выбросов ПГ до 80%).

«Объем дополнительных инвестиций предварительно оценивается в 562,3 млрд долларов США. Данные меры позволят исключить углеродный налог для казахстанских товаров путем достижения уровня углеродной цены ЕС», - заключил глава Правительства.