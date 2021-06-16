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    16:07, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Планы: как изменятся трудовые отношения с заемными работниками

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планами по внесению изменений в трудовые отношения с заемными работниками поделился заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопросы соблюдения трудовых прав работников, в том числе заемного труда, рассматривался на заседаниях республиканских, региональных и отраслевых комиссий по социальному партнерству, а также на совещаниях в Правительстве в марте-апреле текущего года», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

    На сегодняшний день заинтересованными государственными органами на базе отраслевых комиссий по социальному партнерству совместно с объединениями работодателей работников проводятся работы по созданию единых отраслевых стандартов оплаты труда, включающих:

    - четкий порядок формирования минимальной тарифной ставки первого разряда;

    - установление межразрядных коэффициентов, стимулирующих работников к производительному труду и повышение квалификации;

    - исключение различий в размерах заработной платы одноименных профессий (рабочих и служащих) в организациях однородных сфер деятельности.

    «Данные предложения будут реализованы посредством внесения дополнений в отраслевые соглашения. При этом, стороны посредством заключения коллективных договоров вправе предусматривать дополнительные гарантии и льготы (в том числе вопросы индексации зарплаты), направленные на улучшение условий труда. Так, в 2020 году 206 тыс. работодателей повысили зарплаты в среднем на 32 % более 1,2 млн. низкооплачиваемым работникам», - отметил зампремьера.

    Как дополнительно сообщили в Правительстве, в настоящее время количество коллективных договоров достигло 145 тыс. с охватом более 96 крупных и средних предприятий.



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