Планы: как изменятся трудовые отношения с заемными работниками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планами по внесению изменений в трудовые отношения с заемными работниками поделился заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопросы соблюдения трудовых прав работников, в том числе заемного труда, рассматривался на заседаниях республиканских, региональных и отраслевых комиссий по социальному партнерству, а также на совещаниях в Правительстве в марте-апреле текущего года», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

На сегодняшний день заинтересованными государственными органами на базе отраслевых комиссий по социальному партнерству совместно с объединениями работодателей работников проводятся работы по созданию единых отраслевых стандартов оплаты труда, включающих:

- четкий порядок формирования минимальной тарифной ставки первого разряда;

- установление межразрядных коэффициентов, стимулирующих работников к производительному труду и повышение квалификации;

- исключение различий в размерах заработной платы одноименных профессий (рабочих и служащих) в организациях однородных сфер деятельности.

«Данные предложения будут реализованы посредством внесения дополнений в отраслевые соглашения. При этом, стороны посредством заключения коллективных договоров вправе предусматривать дополнительные гарантии и льготы (в том числе вопросы индексации зарплаты), направленные на улучшение условий труда. Так, в 2020 году 206 тыс. работодателей повысили зарплаты в среднем на 32 % более 1,2 млн. низкооплачиваемым работникам», - отметил зампремьера.

Как дополнительно сообщили в Правительстве, в настоящее время количество коллективных договоров достигло 145 тыс. с охватом более 96 крупных и средних предприятий.



