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Планы Головкина раскрыл промоутер

3 Октября 2018 02:44 133
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Планы Головкина раскрыл промоутер

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Промоутер Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) Том Леффлер прокомментировал ближайшие планы казахстанского боксера, сообщает Sports.kz.

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«Ему нужно отдохнуть какое-то время. Сейчас он в Казахстане с семьей. Вероятно, он вернется весной следующего года», - сказал Леффлер.

Напомним, Геннадий Головкин проиграл в рематче мексиканцу Саулю Альваресу (50-1-2, 34 КО): бой завершился победой «Канело» решением большинства голосов судей. Также ранее Леффлер подчеркнул, что до 2019 года GGG точно не вернется на ринг.

Что касается Альвареса, то он планирует провести следующий бой 15 декабря в Нью-Йорке. Его наиболее вероятным соперником называют канадца Давида Лемье (40-4, 34 КО).

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Ключевые слова: Головкин, Спорт,
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