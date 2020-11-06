Планы благоустройства садоводств и кладбищ разработают в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Планы благоустройства садоводств и кладбищ Павлодара разработают совместно с общественниками. Такое решение приняли во время приема представителей общественности руководством области и города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков провел очередной прием граждан. В этот раз с главой региона встретились руководитель ОФ милосердия «Память» Вера Тихомирова и член ОО «По правам человека» Юрий Кужабаев. Во встрече также приняли участие аким Павлодара Ержан Иманслям и руководители нескольких областных управлений и территориальных департаментов, сообщила пресс-служба областного акимата в Facebook .

Представители общественных организаций подняли вопросы городского благоустройства, ключевым из которых было состояние садоводств и кладбищ.

«Забор разваливается, мы его постоянно поднимаем. Столб освещения сбитый стоит – провода все наружу. Машины ездят в неположенных местах», - перечислила некоторые вопросы относительно ситуации с Пахомовским кладбищем Вера Тихомирова.

Юрий Кужабаев посетовал на ситуацию с заброшенными дачными участками, санитарное состояние садоводств и другие проблемы павлодарских дачников.

«Действия и решения председателей не всегда прозрачны. Сами назначают какие-то штрафы. Охраны нет, никакого порядка», - поделился своими наблюдениями относительно управления садоводствами Юрий Кужабаев.

Аким области Абылкаир Скаков, ранее лично посетивший одно из павлодарских садоводств, во многом согласился с общественниками. Он поручил акиму города Ержану Имансляму, как только позволит эпидситуация, организовать встречу с общественниками и руководителями садоводств. Мнения и предложения должны быть учтены в плане развития дач.

«Поднимаемые вами вопросы справедливы. В Павлодаре большое и сильное дачное сообщество, - обратился к общественникам Абылкаир Скаков. – Одним из способов навести порядок и повысить безопасность на наших дачах – установить там цифровой контроль. Необходимо предусмотреть это в программе цифровизации. По поводу транспарентности деятельности председателей садоводств – им, действительно, необходимо повышать свою открытость и подотчетность перед дачниками. Со стороны самих садоводов тоже должно быть общее желание взаимодействовать для достижения единой цели – благоустроить наши дачи».

Аким области также поручил разработать план благоустройства городских кладбищ совместно с общественниками.

Вера Тихомирова и Юрий Кужабаев подняли ряд других вопросов, таких как качество общественных слушаний, медицинских услуг, образования и состояние окружающей среды. На них ответили руководители профильных госорганов.