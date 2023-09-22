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    17:14, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Плантацию марихуаны алматинские полицейские вычислили с помощью разведки с воздуха

    Плантацию марихуаны алматинские полицейские вычислили с помощью разведки с воздуха
    Фото: ДП Алматы

    Плантацию марихуаны алматинские полицейские вычислили с помощью разведки с воздуха. Житель Медеуского района Алматы выращивал марихуану и продавал ее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Карасора» сотрудниками нашего подразделения за сбыт наркотических средств задержан гражданин Ш., 1975 года рождения.

    В его доме изъята пластиковая бочка объемом 100 литров, в которой находилось вещество растительного происхождения со специфическим запахом. По словам задержанного, это марихуана, которую он выращивает у себя в огороде, где было обнаружено 87 кустов наркосодержащего растения. Их культивацией фигурант занимался для дальнейшей реализации. Факт была зафиксирован дроном в результате разведки с воздуха, — сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

    Также при обыске дома оперативниками обнаружены двухствольное, гладкоствольное охотничье ружье ИЖ и 5 млн тенге.

    https://youtu.be/y9n5G9R_DT0?si=vOx9jMOYuPTe55SF

     

    Одновременно проведенными мероприятиями на пересечении Кульджинского тракта и улицы Поповича была задержана автомашина Mercedes под управлением гражданина С., 1979 года рождения, жителя Уйгурского района Алматинской области. В ходе санкционированного обыска его автомашины изъято 15 полиэтиленовых свертков с веществом растительного происхождения и деньги. Установлено, что эту партия наркотиков фигурант приобрел у гражданин Ш. и является его, так называемым, постоянным клиентом. Назначены экспертизы, — резюмировал Науатов.

    В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Теги:
    Алматы Борьба с наркотиками МВД РК
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