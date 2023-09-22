Плантацию марихуаны алматинские полицейские вычислили с помощью разведки с воздуха. Житель Медеуского района Алматы выращивал марихуану и продавал ее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Карасора» сотрудниками нашего подразделения за сбыт наркотических средств задержан гражданин Ш., 1975 года рождения.

В его доме изъята пластиковая бочка объемом 100 литров, в которой находилось вещество растительного происхождения со специфическим запахом. По словам задержанного, это марихуана, которую он выращивает у себя в огороде, где было обнаружено 87 кустов наркосодержащего растения. Их культивацией фигурант занимался для дальнейшей реализации. Факт была зафиксирован дроном в результате разведки с воздуха, — сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

Также при обыске дома оперативниками обнаружены двухствольное, гладкоствольное охотничье ружье ИЖ и 5 млн тенге.

https://youtu.be/y9n5G9R_DT0?si=vOx9jMOYuPTe55SF

Одновременно проведенными мероприятиями на пересечении Кульджинского тракта и улицы Поповича была задержана автомашина Mercedes под управлением гражданина С., 1979 года рождения, жителя Уйгурского района Алматинской области. В ходе санкционированного обыска его автомашины изъято 15 полиэтиленовых свертков с веществом растительного происхождения и деньги. Установлено, что эту партия наркотиков фигурант приобрел у гражданин Ш. и является его, так называемым, постоянным клиентом. Назначены экспертизы, — резюмировал Науатов.

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