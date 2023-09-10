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    22:57, 09 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Плантацию с культивированной марихуаной вырубили полицейские в Текели

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    Фото: polisia.kz
    ТЕКЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Около 100 кустов культивированной марихуаны вырубили полицейские в Текели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    По подозрению в незаконном культивировании наркосодержащих растений задержан 49-летний житель Текели. На его приусадебном участке полицейские обнаружили и вырубили 98 кустов марихуаны, общий вес которой составил 23,5 кг.

    «По местожительству задержанного обнаружена марихуана, выставленная на просушку, а также несколько бумажных пакетов с готовыми к употреблению дозами. Расследование по факту проводится согласно ст.300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества», – сообщил замначальника ОП Текели Ерлан Кикимов.

    С начала года в регионе из незаконного оборота изъято свыше 184 кг различных наркотиков. Выявлено 16 наркопосевов и задержано 16 наркоторговцев.


    Теги:
    Жетысуская область Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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