Плантацию марихуаны под солнечными батареями вырастил дома житель Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Нарколабораторию накрыли в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом по оперативной информации выявили факт произведения и распространения наркотических средств жителем Илийского района гражданином А. При проведении оперативно-розыскных мероприятий было изъято восемь спичечных коробков с наркотическим веществом «марихуана», установленные актами экспертизы. Данный факт сбыта наркотических веществ зарегистрирован в ЕРДР по ст. 297 ч. 1 УК РК.



«У задержанного 47-летнего сельского жителя Илийского района в ходе санкционированного обыска на втором этаже жилого дома обнаружена целая лаборатория по выращиванию, приготовлению и распространению наркотических веществ «марихуана». Второй этаж его дома, с целью создания микроклимата, дополнительно отапливался при помощи солнечных батарей», – рассказал начальник управления по борьбе с наркобизнесом ДП Алматинской области Казбек Мухамедов.

При проведении обыска обнаружено и изъято 47 кустов растений, весом около 26 кг, 295 свертков и два мешка готовой «марихуаны», весом 8,5 кг.

Факт культивации наркотических растений, изготовления и хранения в особо крупном размере, зарегистрирован в ЕРДР по ст.ст. 300 ч. 1, 296 ч. 4 УК РК.

Подозреваемый, давший признательные показания, водворен в изолятор временного содержания.

