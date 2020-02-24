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Плантацию марихуаны под солнечными батареями вырастил дома житель Алматинской области
24 Февраля 2020 23:12
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Нарколабораторию накрыли в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом по оперативной информации выявили факт произведения и распространения наркотических средств жителем Илийского района гражданином А. При проведении оперативно-розыскных мероприятий было изъято восемь спичечных коробков с наркотическим веществом «марихуана», установленные актами экспертизы. Данный факт сбыта наркотических веществ зарегистрирован в ЕРДР по ст. 297 ч. 1 УК РК.
«У задержанного 47-летнего сельского жителя Илийского района в ходе санкционированного обыска на втором этаже жилого дома обнаружена целая лаборатория по выращиванию, приготовлению и распространению наркотических веществ «марихуана». Второй этаж его дома, с целью создания микроклимата, дополнительно отапливался при помощи солнечных батарей», – рассказал начальник управления по борьбе с наркобизнесом ДП Алматинской области Казбек Мухамедов.
При проведении обыска обнаружено и изъято 47 кустов растений, весом около 26 кг, 295 свертков и два мешка готовой «марихуаны», весом 8,5 кг.
Факт культивации наркотических растений, изготовления и хранения в особо крупном размере, зарегистрирован в ЕРДР по ст.ст. 300 ч. 1, 296 ч. 4 УК РК.
Подозреваемый, давший признательные показания, водворен в изолятор временного содержания.
Ключевые слова: Алматинская область, Борьба с преступностью,
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