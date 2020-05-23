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Плантацию конопли с применением капельного орошения выращивал житель Алматинской области

23 Мая 2020 22:47
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Плантацию конопли с применением капельного орошения выращивал житель Алматинской области

КАРАСАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Более тысячи кустов конопли выращивал на приусадебном участке житель Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.

«С наступлением устойчивого тепла в южных регионах страны предпринимаются попытки культивирования наркосодержащих растений. Наркополицейскими Алматинской области в результате изучения и отработки оперативной обстановки установлен житель поселка Колды Карасайского района, высадивший на своем приусадебном участке 1259 кустов конопли», - сообщили в ведомстве.

Как отметили в МВД, незаконная плантация была разбита с научно-аграрным подходом – использовалась подкормка растений и капельное орошение. В дальнейшем был предусмотрен полноценный полив растений. Конопляная плантация была скрыта от соседей плотным 2-метровым забором.


При проведении обыска в доме и хозяйственных постройках задержанного обнаружены три пакета с высушенной марихуаной, а также пакеты с семенами конопли. Плантация культивированной конопли ликвидирована.

В отношении виновного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества» УК РК.

Наказание предусматривает штраф до двух тысяч МРП, исправительные работы, ограничение либо лишение свободы сроком до двух лет.


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Ключевые слова: Алматинская область, Борьба с преступностью, МВД РК,
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