Плантацию конопли с применением капельного орошения выращивал житель Алматинской области
КАРАСАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Более тысячи кустов конопли выращивал на приусадебном участке житель Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.
«С наступлением устойчивого тепла в южных регионах страны предпринимаются попытки культивирования наркосодержащих растений. Наркополицейскими Алматинской области в результате изучения и отработки оперативной обстановки установлен житель поселка Колды Карасайского района, высадивший на своем приусадебном участке 1259 кустов конопли», - сообщили в ведомстве.
Как отметили в МВД, незаконная плантация была разбита с научно-аграрным подходом – использовалась подкормка растений и капельное орошение. В дальнейшем был предусмотрен полноценный полив растений. Конопляная плантация была скрыта от соседей плотным 2-метровым забором.
При проведении обыска в доме и хозяйственных постройках задержанного обнаружены три пакета с высушенной марихуаной, а также пакеты с семенами конопли. Плантация культивированной конопли ликвидирована.
В отношении виновного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества» УК РК.
Наказание предусматривает штраф до двух тысяч МРП, исправительные работы, ограничение либо лишение свободы сроком до двух лет.
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