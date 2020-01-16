Плантацию конопли обнаружили внутри моста в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Плантацию конопли внутри моста на западе Бельгии обнаружили пожарные, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Flanders News.

Пожарные были вызваны прохожим, сообщившим, что из моста через реку между коммунами Варегем и Вильсбеке идет дым. По прибытии на место внутри бетонной конструкции моста были обнаружены 250 кустов конопли.

Растения выращивались под специальными лампами, их регулярно поливали водой, которая фильтровалась. Многие растения созрели для сбора, тогда как часть урожая уже была собрана.

Попасть в помещение можно было через небольшой проход. Полиция, изумленная изобретательностью преступников, начала расследование.