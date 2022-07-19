19 Июля 2022 19:41

Плантацию дикорастущей конопли уничтожили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанае полицейские совместно с волонтерами на территории лыжной базы сожгли около пяти гектаров дикорастущей конопли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Растение произрастало на территории ДЮСШ № 3. Сотрудники школы обратились в полицию с просьбой об оказании помощи в уничтожении дикой конопли.

«Акция по сжиганию изъятых наркотиков проводится полицией регулярно в присутствии комиссии и общественности, с целью недопущения их вторичного оборота», - рассказала сотрудник ДП области Айгуль Ерадилова.

Уничтожение растения прошло в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2022», одна из задач которого – выявление и уничтожение дикорастущих и незаконно культивируемых посевов наркосодержащих растений.

С начала года в регионе выявлено 207 наркопреступлений и правонарушений, в том числе шесть фактов незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.

Как отмечают сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью департамента полиции, конопля здесь достигала человеческого роста. За помощью в уничтожении некультивируемой плантации в полицию обратилось руководство ДЮСШ: скосить и уничтожить растение самостоятельно оказалось невозможным.

Видео взято на Костанайские новости





Фото: kstnews.kz



