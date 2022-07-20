20 Июля 2022 09:52

Плантацию дикорастущей конопли уничтожили полицейские в Костанае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Костанае полицейские совместно с волонтерами на территории лыжной базы сожгли около 5 га дикорастущей конопли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Растение произрастало на территории ДЮСШ №3 площадью более 1 км. Сотрудники школы обратились в полицию об оказании помощи в уничтожении дикой конопли. Полицейские совместно с коммунальными службами областного центра, используя специальную технику, скосили некультивируемую плантацию конопли.

«Акции по сжиганию изъятых наркотиков полиция проводит регулярно в присутствии комиссии и общественности, с целью антинаркотической пропаганды, а также не допущению их вторичного оборота» , – рассказывает сотрудник УПН ДП области Айгуль Ерадилова.

Уничтожение растения прошло в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2022», где одна из задач – выявление и уничтожение дикорастущих и незаконно культивируемых посевов наркосодержащих растений.

С начала года в регионе выявлено 207 наркопреступлений и правонарушений, в том числе 6 фактов незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.

В акции по уничтожению наркотических средств также приняли участие сотрудники межведомственной группы по обеспечению безопасности акимата области.



