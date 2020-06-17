+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 24 °С
USD 403.68 EUR 457.53
RUB 5.79 CNY 57.05
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Плантация марихуаны в полтора гектара уничтожена в Алматинской области

17 Июня 2020 11:58
Поделиться:
Плантация марихуаны в полтора гектара уничтожена в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Крупный наркоделец задержан полицией в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Базу данных велосипедов создают полицейские СКО
Укравшие 22 млн тенге воры задержаны в Усть-Каменогорске Полиция проверяет версию избиения 79-летней бабушки в Алматинской области Смертельное ДТП на блокпосту: пострадавшего полицейского готовят к выписке

В ходе проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2020» сотрудниками управления по противодействию наркобизнесу ДП Алматинской области задержан 46-летний житель города Капшагай.

«При нём обнаружено и изъято четыре полимерных мешка с веществом растительного происхождения, весом более 10 кг, признанным судебно-химической экспертизой «марихуаной невысушенной», а также 845 кустов растения рода «конопля», весом более 35 кг», - сообщили в департаменте полиции региона.

Подозреваемый пояснил, что изъятое у него наркотическое средство он собрал недалеко от города Капшагай для личного пользования.

«Выехавшая в указанное место следственно-оперативная группа, обнаружила и уничтожила плантацию «конопли» на площади около полутора гектаров, общий вес скошенной массы составил более 4 тонн.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 296 ч. 4 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере», - пояснили стражи порядка.

Наркодельцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Борьба с преступностью  
Поделиться:

Автор:

Хасан Еспанов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив