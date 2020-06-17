Плантация марихуаны в полтора гектара уничтожена в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Крупный наркоделец задержан полицией в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2020» сотрудниками управления по противодействию наркобизнесу ДП Алматинской области задержан 46-летний житель города Капшагай.
«При нём обнаружено и изъято четыре полимерных мешка с веществом растительного происхождения, весом более 10 кг, признанным судебно-химической экспертизой «марихуаной невысушенной», а также 845 кустов растения рода «конопля», весом более 35 кг», - сообщили в департаменте полиции региона.
Подозреваемый пояснил, что изъятое у него наркотическое средство он собрал недалеко от города Капшагай для личного пользования.
«Выехавшая в указанное место следственно-оперативная группа, обнаружила и уничтожила плантацию «конопли» на площади около полутора гектаров, общий вес скошенной массы составил более 4 тонн.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 296 ч. 4 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере», - пояснили стражи порядка.
Наркодельцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
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