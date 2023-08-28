Плантация индийской конопли обнаружена в Алматинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Получила продолжение совместная операция МВД и КНБ по ликвидации наркопосевов в Алматинской области. Об этом на брифинге сообщила представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В Балхашском районе Алматинской области силовиками при помощи дронов выявлена плантация с посевом наркосодержащей конопли. Установлено, что предприимчивый житель города Алматы на 1 гектаре земли в удаленной местности высадил культивированную индийскую коноплю», - сказала Шугыла Турлыбек.

Согласно озвученным данным, сразу после выявления плантации полицейскими было уничтожено более 5 тонн наркосодержащей конопли. Ликвидация наркопосева продолжалась несколько дней. В результате общий вес посевов составил более 10 тонн.

Как пояснили в Министерстве внутренних дел, для незаконного культивирования преступниками выбирается индийский сорт конопли из-за ее высокого наркогенного потенциала и большого размера куста. Стебель такого растения может достигать 4 метров и весить более килограмма.

«Преступник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 300 Уголовного кодекса за культивирование наркосодержащих растений. Наказание предусматривает лишение свободы до восьми лет. Расследование по данному факту продолжается», - резюмировала Шугыла Турлыбек.