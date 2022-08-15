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Плантации индийской марихуаны продолжают культивировать в южных регионах – МВД РК
15 Августа 2022 11:59

Плантации индийской марихуаны продолжают культивировать в южных регионах – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вертолетные облеты Кызылординской области и смежных с ней регионов совершают полицейские с целью выявления плантаций индийской марихуаны. Об этом на брифинге сообщил представитель департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Данияр Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В южных регионах, в предпесковых отдаленных районах, культивируются плантации индийской марихуаны, стебли которой достигают четырех метров», - сказал Данияр Оралов.

Представитель департамента по противодействию наркопреступности пояснил, что для обслуживания таких посевов преступниками оборудуются схроны, создается система капельного орошения растений. Чтобы не привлекать внимания к таким полям, рабочие с мая по октябрь находятся на месте, им периодически привозят продукты и все необходимое.

«В целях выявления таких фактов мы с июня по октябрь совместно с бойцами спецназа МВД и Национальной гвардией совершаем вертолетные облеты Кызылординской области и смежных с ней регионов. В организации и проведении ОПМ «Қарасора» также привлекаются силы и средства КНБ, Министерства обороны и АО «Ғарыш сапары», - добавил Данияр Оралов.

Ранее сообщалось, что по итогам 2,5 месяцев ОПМ «Қарасора» полицейскими выявлено 607 наркопреступлений.


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