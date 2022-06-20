НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодно выявляется и уничтожается около 60 плантаций индийской марихуаны в РК. Об этом сообщил начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В южных регионах, в предпесковых отдаленных районах, культивируются целые плантации индийской марихуаны, стебли которой достигают 4 метров. Для обслуживания таких посевов преступниками оборудуются схроны, создается система капельного орошения растений. Чтобы не привлекать внимания к таким полям, рабочие с мая по октябрь находятся на месте, им периодически привозят продукты и все необходимое», - сказал Бахытжан Амирханов.

Было отмечено, что в целях выявления таких фактов с июня по октябрь совместно с бойцами спецназа МВД и Национальной гвардией совершаются вертолетные облеты Кызылординской области и смежных с ней регионов.

«Ежегодно выявляется и уничтожается около 60 таких плантаций. Это примерно 20 гектаров земель, засеянных культивированной марихуаной, где изымается более 20 тонн наркотиков», - добавил Бахытжан Амирханов.

В ведомстве заявляют, что, несмотря на статистическое снижение наркозависимых с 20 до 18,5 тыс. человек (1,5 тыс. женщин и 94 несовершеннолетних), их фактическое количество растет.

