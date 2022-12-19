Планшеты, телефоны и ноутбуки получили 27 школьников-победителей республиканского дебатного турнира

19 Декабря 2022, 10:25

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане завершился Республиканский дебатный турнир среди школьников на кубок Министерства просвещения. Они награждены дипломами І, ІІ, ІІІ степеней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства просвещения РК.

Отметим, что на республиканском этапе в интеллектуальных соревнованиях принимали участие более 100 школьников - победителей областных турниров.

Первое место и кубок Министерства просвещения завоевали в казахской, русской и английской лигах команды Павлодарской и Актюбинской областей. Лучшими спикерами стали Оралғазы Ақниет (г. Семей), Мурзадилова Арухан (г. Астана), Абдусаматова Севинч (Туркестанская область).

«Я принимал активное участие в дебатах в студенческие годы и знаю, что дебаты дают очень много важных компетенций и навыков. Когда ты готовишься к дебатам, ты учишься смотреть на любую проблему не только с одной стороны, как удобно или привычно воспринимать информацию. Ты учишься смотреть критически и видеть как положительные, так и негативные стороны. Взвешивать все «за» и «против». Это очень важно. Сейчас, когда дети часто используют гаджеты, важно, чтобы наши школьники умели аргументировать свою позицию, критически мыслить, работать в команде. Поздравляю всех участников с достижениями, желаю новых успехов. Мы вместе с вами будем продолжать развивать дебатное движение», - сказал министр просвещения Асхат Аймагамбетов, награждая призеров.

Как отмечала ранее директор Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования Министерства просвещения Раиса Шер, на сегодня количество дебатных клубов составляет около 6 тысяч, в них занимаются более 100 тысяч школьников. Это показывает огромный интерес учащихся к дебатам. Дебаты помогают детям аргументировать свою позицию, повышает их правовую культуру, гражданскую активность. Развивает способность творчески и критически мыслить, работать в команде. Дебаты - это один из реализуемых в приоритетном порядке министерством проектов, таких как «Читающая школа», школьные парламенты, шахматы и робототехника.

Ежегодно в Казахстане проводятся свыше 20 тысяч дебатных турниров, в которых задействованы десятки тысяч студентов и школьников. В стране сформирован пул опытных дебатеров страны, а это более 100 человек, которые обучают школьников искусству ведения дебатов. Кроме того, в помощь дебатным клубам колледжей и школ создаются студенческие

десанты.