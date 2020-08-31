Планшеты для детей из малообеспеченных семей приобрели молодые активисты в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Гаджеты с подключенным мобильным интернетом сотрудники Центра уже вручили ребятам, чтобы к началу учебного года и дистанционного обучения они не испытывали трудностей со связью и могли получать знания наравне со всеми школьниками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Молодые специалисты выделили часть своей заработной платы, а также привлекли двух спонсоров, и приобрели для детей учебные планшеты стоимостью 56 тысяч тенге.

«В связи с короновирусной пандемией наша жизнь кардинально изменилась, другим стал привычный образ жизни. Традиционное образование было переведено в дистанционный формат. Но мы знаем, что не все малообеспеченные и многодетные семьи обеспечены гаджетами, необходимыми для онлайн-обучения. Поэтому решили помочь нескольким семьям приобрести планшеты, которые помогут детям осваивать школьную программу дистанционно», - рассказал руководитель областного Молодежного ресурсного центра Мейербек Нуркен.

Сотрудники центра решили присоединиться к общереспубликанской акции «Дорога в школу», взяли контакты нескольких малоимущих семей, где есть дети-школьники, и приступили к сбору средств для покупки планшетов. За несколько дней им удалось собрать 255 тысяч тенге. Небольшая часть из этой суммы – деньги сотрудников Центра, а основная часть - спонсоров: Кудайбергена Султаниярова и ИП «Олимп». В итоге на собранные средства были закуплены четыре планшета, и на каждом электронном устройстве был подключен мобильный интернет-пакет.

«Мы вручили их ребятам из четырех малообеспеченных семей, которые обучаются в школе №13 города Уральска. Дети были рады подаркам. А для нас это был импульс, чтобы продолжить благотворительную деятельность, и Молодежный ресурсный центр намерен и дальше оказывать поддержку таким семьям», - пообещал Мейербек Нуркен.