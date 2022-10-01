Плановый ремонт установок начали на Атырауском НПЗ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 1 октября 2022 года на Атырауском НПЗ начались ремонтно-профилактические работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ремонт технологических объектов будет осуществляться поэтапно. Установки на АНПЗ работают по двухпоточной системе переработки нефти, останавливаются и запускаются поочередно. Поэтому полной остановки завода не будет. Во время ремонта завод продолжит работать на 50-70 % мощности с выпуском и отгрузкой целевой продукции», - сообщает пресс-служба предприятия.

За октябрь-ноябрь планируется переработать 692 тыс. тонн нефти. Cреднесуточная переработка будет составлять 11 тыс. 347 тонн, что составляет 68 % от проектной мощности завода. При этом среднесуточное производство нефтепродуктов будет составлять: автобензин – 2 тыс. 400 т/сутки, дизельное топливо – 2 тыс. 600 т/сутки, реактивное топливо – 240 т/сутки, сжиженный газ – 170 т/сутки.

«Планово-предупредительный ремонт АНПЗ будет проведен согласно требованиям Закона «О гражданской защите» в области промышленной безопасности Республики Казахстан. Делается это для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации технологического, электросилового, компрессорного и динамического оборудования с целью достижения проектных показателей установок, улучшения экологических параметров и ревизии средств автоматизации», - сообщает пресс-служба.

Выход АНПЗ на стабильный режим работы планируется осуществить также поэтапно до второй декады ноября 2022 года.

Ранее сообщилось, что завод приступит к ремонту в сентябре 2022 года. Однако для стабилизации ситуации на рынке горюче-смазочных материалов ремонт был перенесен на 1 октября 2022 года.













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