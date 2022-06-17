17 Июня 2022 08:44

Плановые антитеррористические учения проходят в Нур-Султане и селе Акмол

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 17 июня 2022 года в период с 8:00 до 15:00 оперативным штабом по борьбе с терроризмом города Нур-Султана совместно с Целиноградским районным оперативным штабом планируется проведение планового антитеррористического учения в условиях столицы и села Акмол Целиноградского района Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный оперштаб по борьбе с терроризмом.

Целью мероприятия является отработка навыков межведомственного взаимодействия, проверка готовности сил и средств оперативных штабов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.

Учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности.

Предусмотрены меры ограничения: в городе Нур-Султане в районе пересечения шоссе Коргалжын и улицы Домалак ана, в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области: в районе пересечения улиц Наурыз и Бахыт.

«В этой связи, призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям движений автотранспорта и населения, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов», - предупредили в оперативном штабе по борьбе с терроризмом.