РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:46, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Плановую госпитализацию возобновят в столице

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Плановая госпитализация будет возобновлена в столице. Об этом рассказал заместитель акима Нур-Султана Асхат Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На этой неделе мы закрываем ковидный стационар на базе Многопрофильный городской больницы №1, в которой будет возобновлена плановая госпитализация в круглосуточный и дневной стационары. Данная городская больница в начале июля была перепрофилирована под инфекционный стационар на 600 коек», - пояснил Асхат Оралов.

    Спикер также проинформировал о том, что на сегодня в столице развернуты 7 инфекционных стационаров с коечной мощностью 990 коек.

    «Напомним, летом под ковидные стационары было задействовано 16 стационаров с коечной мощностью почти 4 тысячи коек. На утро 12 октября 578 человек лечатся в инфекционных стационарах, загруженность составляет 58,4%, когда в пик пандемии их загруженность была более чем 70%», - добавил он.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 19:44
    Назван состав «Астаны» на «Коппа Бернокки»
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!