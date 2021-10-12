Плановую госпитализацию возобновят в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Плановая госпитализация будет возобновлена в столице. Об этом рассказал заместитель акима Нур-Султана Асхат Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На этой неделе мы закрываем ковидный стационар на базе Многопрофильный городской больницы №1, в которой будет возобновлена плановая госпитализация в круглосуточный и дневной стационары. Данная городская больница в начале июля была перепрофилирована под инфекционный стационар на 600 коек», - пояснил Асхат Оралов.

Спикер также проинформировал о том, что на сегодня в столице развернуты 7 инфекционных стационаров с коечной мощностью 990 коек.

«Напомним, летом под ковидные стационары было задействовано 16 стационаров с коечной мощностью почти 4 тысячи коек. На утро 12 октября 578 человек лечатся в инфекционных стационарах, загруженность составляет 58,4%, когда в пик пандемии их загруженность была более чем 70%», - добавил он.