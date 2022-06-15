15 Июня 2022 17:38

Плановое комплектование групп детских садов началось в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ Сегодня началось плановое комплектование групп дошкольных организаций столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

По информации управления образования, электронной системе www.Indigo24.kz опубликованы освободившиеся места в дошкольных организациях - государственных, частных садах и мини-центрах. Их общее количество составляет 21 978 мест, в 2021 году эта цифра была почти на две тысячи меньше.

Количество свободных мест для возрастных групп:

2021 года рождения – 162 места;

2020 года рождения – 3 542 места;

2019 года рождения – 8 134 места;

2018 года рождения – 6 210 мест;

2017 года рождения – 3 930 мест.

В целях обеспечения открытости и прозрачности процесса в информационной системе доступны открытые данные: протокол освобождения мест и протокол выдачи направлений, где родители смогут получить информацию об опубликованных местах и полученных направлениях.

Технология блокчеин в системе максимально исключает возможность сторонних манипуляций, процесс распределения свободных мест среди заявителей осуществляется непрерывно, ежегодно и круглосуточно.

Согласно методике при получении направления у внеочередников и первоочередников есть три приоритетных дня. После чего на 4-й день (день свободного доступа) открывается доступ всем остальным по очереди.

Приоритетным правом пользуются следующие льготные категории: в неочередники - дети военнослужащих, дети сотрудников специальных государственных органов и дети сотрудников государственной фельдъегерской службы (вне очереди).

В соответствии с изменениями законодательства, при постановке на очередь в дошкольную организацию в системе запущен новый вид льготы. Льгота предназначена для детей сотрудников государственной фельдъегерской службы. В том числе тех, которые погибли, умерли или пропали без вести в период прохождения службы.

Первоочередники – дети, законные представители которых являются педагогами, инвалидами, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети-сироты, дети из многодетных семей. Эта категория льгот получает направления в соотношении «один к трем»: один заявитель льготной категории и три заявителя на общих основаниях.

Дети с особыми образовательными потребностями также получают направления в электронной системе «INDIGO: электронный детский сад» в специальные дошкольные организации, а также в коррекционные и инклюзивные группы при детских садах.

В этом году в системе введен новый модуль «заключение электронного договора» между родителем и дошкольной организацией. Это полностью дистанционная процедура, родитель может заключить договор в любое удобное для него время.

«Просим быть бдительными и соблюдать осторожность при работе с электронными системами. Никогда и никому не передавайте свои персональные сведения и учетные данные от личных кабинетов! Особенно это касается вопроса зачисления детей в дошкольные организации. В Интернете действуют лица, вводящие граждан в заблуждение. И предлагающие услуги по зачислению детей в детские сады на платной основе.

Согласно действующему законодательству действия таких лиц являются незаконными.

С 30 мая на базе всех государственных детских садов с 8:00 до 18:00 часов работают консультативные пункты для родителей.