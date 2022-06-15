Плановое комплектование групп детских садов началось в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ Сегодня началось плановое комплектование групп дошкольных организаций столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.
По информации управления образования, электронной системе www.Indigo24.kz опубликованы освободившиеся места в дошкольных организациях - государственных, частных садах и мини-центрах. Их общее количество составляет 21 978 мест, в 2021 году эта цифра была почти на две тысячи меньше.
Количество свободных мест для возрастных групп:
2021 года рождения – 162 места;
2020 года рождения – 3 542 места;
2019 года рождения – 8 134 места;
2018 года рождения – 6 210 мест;
2017 года рождения – 3 930 мест.
В целях обеспечения открытости и прозрачности процесса в информационной системе доступны открытые данные: протокол освобождения мест и протокол выдачи направлений, где родители смогут получить информацию об опубликованных местах и полученных направлениях.
Технология блокчеин в системе максимально исключает возможность сторонних манипуляций, процесс распределения свободных мест среди заявителей осуществляется непрерывно, ежегодно и круглосуточно.
Согласно методике при получении направления у внеочередников и первоочередников есть три приоритетных дня. После чего на 4-й день (день свободного доступа) открывается доступ всем остальным по очереди.
Приоритетным правом пользуются следующие льготные категории: в неочередники - дети военнослужащих, дети сотрудников специальных государственных органов и дети сотрудников государственной фельдъегерской службы (вне очереди).
В соответствии с изменениями законодательства, при постановке на очередь в дошкольную организацию в системе запущен новый вид льготы. Льгота предназначена для детей сотрудников государственной фельдъегерской службы. В том числе тех, которые погибли, умерли или пропали без вести в период прохождения службы.
Первоочередники – дети, законные представители которых являются педагогами, инвалидами, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети-сироты, дети из многодетных семей. Эта категория льгот получает направления в соотношении «один к трем»: один заявитель льготной категории и три заявителя на общих основаниях.
Дети с особыми образовательными потребностями также получают направления в электронной системе «INDIGO: электронный детский сад» в специальные дошкольные организации, а также в коррекционные и инклюзивные группы при детских садах.
В этом году в системе введен новый модуль «заключение электронного договора» между родителем и дошкольной организацией. Это полностью дистанционная процедура, родитель может заключить договор в любое удобное для него время.
«Просим быть бдительными и соблюдать осторожность при работе с электронными системами. Никогда и никому не передавайте свои персональные сведения и учетные данные от личных кабинетов! Особенно это касается вопроса зачисления детей в дошкольные организации. В Интернете действуют лица, вводящие граждан в заблуждение. И предлагающие услуги по зачислению детей в детские сады на платной основе.
Согласно действующему законодательству действия таких лиц являются незаконными.
С 30 мая на базе всех государственных детских садов с 8:00 до 18:00 часов работают консультативные пункты для родителей.
По всем возникающим вопросам можно обратиться в отдел дошкольного воспитания и обучения управления и образования города Нур-Султана по следующим номерам: 55-72-49, 55-68-64, 55-68-74, 34-65-74, 39-37-49, 44-09-08, 24-95-64, 56-11-54, 57-23-57, 39-38-21, 56 25 74, 50-13-74, 56-25-44, 28-62-88, 54-01-25», - сообщили в управлении образования.