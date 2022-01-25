+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Планируют ли в Казахстане изменить срок действия «зеленого» статуса в «Ashyq»

25 Января 2022 18:05
Поделиться:
Планируют ли в Казахстане изменить срок действия «зеленого» статуса в «Ashyq»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планируют ли в Казахстане изменить в «Ashyq» срок действия «зеленого» статуса вакцинированных рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Могут ли казахстанцы прививаться от КВИ за рубежом – ответ Минздрава РК
Можно ли отличить штамм «омикрон» от ОРВИ – ответ врача Когда в Казахстане ожидают пик заболеваемости коронавирусом Pfizer отказывает в поставке вакцины для прививок на платной основе – Минздрав РК

«На сегодняшний день об изменении сроков действия «зеленого» статуса в «Ashyq» пока мы не ведем речи, пока год остается. Но, естественно, все меняется и возможно будут какие-то дополнительные изменения, они будут связаны с течением «омикрона» или появлением нового штамма. Мы с вами знаем, что коронавирусная инфекция - новая инфекция и постоянно возникают новые вызовы», - сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Ранее она озвучила прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в Казахстане.

В республике проводится постоянный прогноз эпидемиологической ситуации. Прогноз осуществляется по трем сценариям: реалистичный, оптимистичный и пессимистичный.

«Пик заболеваемости по сегодняшнему прогнозу - это где-то середина февраля», - сообщила Айжан Есмагамбетова.

Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Ashyq  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Могут ли казахстанцы прививаться от КВИ за рубежом – ответ Минздрава РК
Можно ли отличить штамм «омикрон» от ОРВИ – ответ врача
Когда в Казахстане ожидают пик заболеваемости коронавирусом
Pfizer отказывает в поставке вакцины для прививок на платной основе – Минздрав РК
Популярное
1 Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы
2 Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
3 Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
4 Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
5 Задержаны подозреваемые в краже бытовой техники из акимата Алматинской области
6 Правительство приняло комплекс мер по реализации поручений Главы государства
Читайте также
На какой срок продлевается «зеленый» статус после ревакцинации от КВИ
Карантинные ограничения постепенно снимают в Алматы
Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы
Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
Задержаны подозреваемые в краже бытовой техники из акимата Алматинской области
Правительство приняло комплекс мер по реализации поручений Главы государства
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив