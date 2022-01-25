Планируют ли в Казахстане изменить срок действия «зеленого» статуса в «Ashyq»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планируют ли в Казахстане изменить в «Ashyq» срок действия «зеленого» статуса вакцинированных рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день об изменении сроков действия «зеленого» статуса в «Ashyq» пока мы не ведем речи, пока год остается. Но, естественно, все меняется и возможно будут какие-то дополнительные изменения, они будут связаны с течением «омикрона» или появлением нового штамма. Мы с вами знаем, что коронавирусная инфекция - новая инфекция и постоянно возникают новые вызовы», - сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Ранее она озвучила прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в Казахстане.

В республике проводится постоянный прогноз эпидемиологической ситуации. Прогноз осуществляется по трем сценариям: реалистичный, оптимистичный и пессимистичный.

«Пик заболеваемости по сегодняшнему прогнозу - это где-то середина февраля», - сообщила Айжан Есмагамбетова.