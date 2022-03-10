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Планируют ли в Казахстане добывать сланцевую нефть

Автор:  
Серик Сабеков
10 Марта 2022, 13:13
Планируют ли в Казахстане добывать сланцевую нефть

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Намерены ли в Казахстане добывать в ближайшее время сланцевую нефть, рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По добыче сланцевой нефти, буквально на прошлой неделе прошел круглый стол по рассмотрению вопросов постановки на запас нефтематеринских пород, это так называемая сланцевая нефть. Но пока на государственном балансе эти запасы не учитываются. То есть, на сегодняшний день не в законодательстве о недрах и недропользовании, не в подзаконных актах - нет методики вообще подсчетов таких запасов», - сказал Сериккали Брекешев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Вместе с тем, глава Минэкологии добавил, что этот вопрос, в принципе, прорабатывается.

Ранее Сериккали Брекешев рассказал, какое наказание предусмотрено за нарушение соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории ЕАЭС.

Напомним, депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О ратификации Соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза».


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