Планируют ли снизить пенсионный возраст в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос снижения пенсионного возраста прокомментировал министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время вопрос пересмотра пенсионного возраста в сторону его снижения не рассматривается. Сегодня у нас пенсионная система привязана к трудовому стажу, это и солидарная пенсия, которая выплачивается государством за счет трудовой деятельности, и гарантированная базовая пенсия, накопительная составляющая», - сказал Биржан Нурымбетов, отвечая на вопросы журналистов в ходе онлайн-брифинга.

Министр пояснил, что солидарная часть пенсии потихоньку сворачивается, потому что она выплачивается за трудовой стаж до 1998 года.

«На первую роль выходит накопительная пенсионная система, которая, прежде всего, зависит от продолжительности участия в накопительной системе и суммы накоплений. В данной ситуации задача стоит по повышению доходов населения, адекватных накоплений, возможно новых источников накоплений для граждан. Это задачи по повышению уровня занятости, формальной занятости и доходности пенсионных активов наших граждан в Едином накопительном пенсионном фонде», - добавил Биржан Нурымбетов.