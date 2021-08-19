Планирующим беременность необходимо прививаться от COVID-19 - ученый-репродуктолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный отечественный ученый, президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин рассказал о том, как коронавирус влияет на репродуктивную систему и почему планирующим беременность необходимо прививаться, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

По словам Вячеслава Локшина, у беременных коронавирус протекает по-разному. В самом начале пандемии большинство из них переносили болезнь в малосимптомной форме. С появлением дельта-штамма COVID-19 ситуация изменилась, и сейчас уже большая часть из них лечится от КВИ в стационарах, развиваются осложнения.

«К сожалению, у беременных, заболевших коронавирусом, бывают осложнения. Есть и замершие беременности на раннем сроке, и преждевременные роды. А в третьем триместре у кого развивается воспаление легких или пневмония, может возникнуть дыхательная недостаточность, порой приходится прерывать беременность, мы теряем женщин. К тому же им нельзя назначать многие препараты, которые могут негативно влиять на плод. Сегодня большинство развитых стран мира считают, что в беременность надо вступать будучи вакцинированными. Более того, США, Канада, Израиль начали вакцинацию беременных. Сейчас уже десятки беременных получили вакцину, которая не противопоказана. Мы ждем вакцину «Пфайзер» и начнем предлагать ее беременным», - отметил врач.

По его словам, важно, чтобы все окружение беременных было вакцинированным, поскольку это в разы уменьшает риск заболевания коронавирусом и, как следствие, возникновения осложнений.

«Вирус влияет на репродуктивную систему и мужчин, и женщин, и очень существенно. Если есть шанс защититься, либо заболеть, но хотя бы не так тяжело, это благо, мы мечтали о вакцине. И вот она появилась, но в обществе возникли разночтения. Но ведь методика, по которой она разработана, практикуется уже десятки лет», - недоумевает профессор.

Он также объяснил, что при получении вакцины в организм вводят чужеродный антиген – фрагмент вируса, который менее опасен, чем целый размножающийся вирус, и никак не может способствовать распространению заболевания.

«Кусочек не может размножаться однозначно. Что делает чужой белок, когда попадает в организм, причем любой вакцины, будь то от коронавируса, кори или столбняка? Он вызывает выработку антител против этого белка и всё, дальше размножаться он не будет. Переболевший человек и сделавший вакцину повышает иммунитет в 50 раз сильнее, чем человек, который не болел и просто получил вакцину», - отметил спикер.