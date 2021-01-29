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    11:39, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Планируется внедрить понятие «Социальные услуги для молодежи» - Аида Балаева

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В действующий закон «О государственной молодежной политике» планируется внедрить понятие «Социальные услуги для молодежи». Об этом сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимо дальнейшее совершенствование законодательства. В настоящее время в действующий закон «О государственной молодежной политике» предполагается внести понятие «социальные услуги для молодежи». В рамках него будет разработан специальный стандарт по услугам для молодежи», - сказала Аида Балаева на расширенном заседании коллегии ведомства.

    В рамках этих услуг планируется оказание услуг молодежи по принципу одного окна (предоставляются социальные, психологические, правовые, педагогические, трудовые, медицинские услуги).

    «Все это будет реализовано в рамках национального проекта «Тәуелсіздік ұрпағы», который поручил Президент Казахстана», - заключила министр.



    Теги:
    Социальная поддержка Правительство РК Закон и право Права человека СМИ Общество Молодежь
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