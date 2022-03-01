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Планируется устранение излишней административной нагрузки на бизнес – Премьер-Министр РК

1 Марта 2022 11:01
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Планируется устранение излишней административной нагрузки на бизнес – Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В текущем году будет увеличено финансирование программы «Дорожная карта бизнеса -2020-2025». Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В текущем году будет увеличено финансирование программы «Дорожная карта бизнеса -2020-2025», в частности, на субсидирование и гарантирование кредитов. Планируется устранение излишней административной нагрузки на бизнес, будут пересмотрены регуляторные акты государственных органов», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Глава Кабмина добавил, что в текущем году в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі», комплексного плана развития регионов и других программ будут дополнительно выделены средства.

«Особую важность для развития отечественной промышленности имеет замещение импортных товаров путем реализации инвестпроектов. При этом предприятия, получившие государственную поддержку, будут иметь обязательства по повышению оплаты труда своих работников. В сфере АПК для повышения эффективности господдержки разрабатываются новые подходы системы субсидирования. Будут созданы условия для развития сельскохозяйственной кооперации и семейных хозяйств путем вовлечения в оборот дополнительных сельхозземель. В приоритетном порядке будут поддержаны проекты, направленные на переработку сельхозпродукции. Эти и другие меры будут приняты в текущем году. Для их реализации Правительство приложит все усилия», - подчеркнул Алихан Смаилов.

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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Дорожная карта  
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Автор:

Серик Сабеков

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