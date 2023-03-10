Планируется сотрудничество с ЕС по развитию Транскаспийского транспортного маршрута – МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Планируется реализация совместных проектов с Евросоюзом по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из перспективных направлений развития сотрудничества с Евросоюзом является вопрос развития альтернативных маршрутов и реализации транспортно-логистического потенциала. За последнее время наши граждане, наверное, часто слышали о Транскаспийском международном транспортном маршруте. Ведется колоссальная работа по его развитию. В мае этого года на полях второго экономического форума Центральная Азия - ЕС в Алматы ожидается презентация итогов исследования Европейского банка реконструкции и развития по технической осуществимости и оценке ТМТМ, после чего надеемся на скорейший запуск совместных проектов с Европейским Союзом и другими заинтересованными партнерами», – сказал Р.Василенко.

По его словам, взаимовыгодное сотрудничество развивается и с государствами-членами Евросоюза. В частности, это стратегический партнер Казахстана – Германия. Уже реализован ряд крупных индустриальных проектов, а в этом году ожидается визит Федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который должен придать новый импульс всему комплексу сотрудничества.

Также динамично развиваются отношения с одним из «локомотивов» Европейского Союза – Францией. В ноябре прошлого года Глава государства в ходе визита в эту страну провел переговоры с Президентом Эмануэлем Макроном. По итогам переговоров были подписаны 35 документов о торгово-экономическом сотрудничестве в различных сферах. В настоящее время реализуется проект строительства французской компанией «Total Energies» ветряной электростанции мощностью 1 гигаватт в Жамбылской области. Данный объект планируется ввести в эксплуатацию в 2026-2027 годах, а его стоимость оценивается в 1,9 млрд долларов США. Компания «Alstom» планирует создать в Астане, Алматы, Жамбылской и Туркестанской областях центры по производству и обслуживанию электровозов. При реализации этого проекта будет подготовлено более 1000 местных специалистов.