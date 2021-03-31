Планируется ли поставка вакцины «Спутник Лайт» в Казахстан
«Мы данный вопрос прорабатываем. Как только данная вакцина будет зарегистрирована в Российской Федерации, мы будем стараться проработать вопрос поставки внутри Казахстана», - прокомментировал Алексей Цой на брифинге в СЦК.
Как ранее сообщало агентство ТАСС, 29 марта Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник Лайт».
Международные клинические испытания препарата «Спутник лайт» были начаты 19 февраля. В них участвовали в общей сложности 6 тысяч добровольцев.
«Спутник Лайт» является облегченным вариантом препарата «Спутник V». Вакцина состоит только из одного компонента и требует только одной прививки вместо двух.
Ранее профессор, д.м.н., заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Ляззат Ералиева рассказала, кто может прививаться вакциной «Спутник Лайт».