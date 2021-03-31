Планируется ли поставка вакцины «Спутник Лайт» в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ожидается ли поставка вакцины «Спутник Лайт» российского производства в Казахстан, рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы данный вопрос прорабатываем. Как только данная вакцина будет зарегистрирована в Российской Федерации, мы будем стараться проработать вопрос поставки внутри Казахстана», - прокомментировал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

Как ранее сообщало агентство ТАСС, 29 марта Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник Лайт».

Международные клинические испытания препарата «Спутник лайт» были начаты 19 февраля. В них участвовали в общей сложности 6 тысяч добровольцев.

«Спутник Лайт» является облегченным вариантом препарата «Спутник V». Вакцина состоит только из одного компонента и требует только одной прививки вместо двух.

Ранее профессор, д.м.н., заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Ляззат Ералиева рассказала, кто может прививаться вакциной «Спутник Лайт».