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    21:03, 30 Март 2021 | GMT +6

    Планируется ли поставка вакцины «Спутник Лайт» в Казахстан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ожидается ли поставка вакцины «Спутник Лайт» российского производства в Казахстан, рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы данный вопрос прорабатываем. Как только данная вакцина будет зарегистрирована в Российской Федерации, мы будем стараться проработать вопрос поставки внутри Казахстана», - прокомментировал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

    Как ранее сообщало агентство ТАСС, 29 марта Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник Лайт».

    Международные клинические испытания препарата «Спутник лайт» были начаты 19 февраля. В них участвовали в общей сложности 6 тысяч добровольцев.

    «Спутник Лайт» является облегченным вариантом препарата «Спутник V». Вакцина состоит только из одного компонента и требует только одной прививки вместо двух.

    Ранее профессор, д.м.н., заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Ляззат Ералиева рассказала, кто может прививаться вакциной «Спутник Лайт».


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Россия Минздрав РК
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